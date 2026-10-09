Adana Cebesoy İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar, ney üfleyerek öğrencilere ilham veriyor - Son Dakika
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Adana Cebesoy İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar, ney üfleyerek öğrencilere ilham veriyor

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Adana Cebesoy İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar, ney üfleyerek öğrencilere ilham veriyor
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Adana Cebesoy İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar, 2022'de atandığı okulda sınıflarda ve koridorlarda öğrencilere ney dinletisi sunuyor. Çağlar, neyin çocuklarla bağ kurduğunu, müziğin ders stresini azalttığını ve yeni ilgi alanlarına katkı sunduğunu belirtiyor.

Adana'da Cebesoy İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar, idari görevinin yanı sıra boş vakitlerinde üflediği neyle öğrencilerin müzikle iç içe olmalarını sağlıyor.

Çağlar, üniversite yıllarında ney üfleyen arkadaşından etkilenerek bu enstrümana merak saldı.

Harçlıklarını biriktirerek ney alan Çağlar, daha sonra arkadaşının yardımıyla bu enstrümanı üflemeyi öğrendi.

Bu alanda her geçen gün kendisini geliştiren Çağlar, 2001'de göreve başlamasının ardından gittiği her okula enstrümanını da götürdü.

Gaziantep'in yanı sıra yurt dışı görevlerinde de bulunan Çağlar, okullarda derslerinden ve idari işlerinden arta kalan zamanlarda çocuklara ney dinletileri sundu.

Çağlar, 2022'de Adana Cebesoy İlkokuluna müdür olarak atanmasının ardından da ney üflemeyi sürdürdü.

Fırsat bulduğu her an sınıflarda ya da okul koridorlarında müzik dinletisi sunan Çağlar, konuk olduğu derslerde de isteyen öğrencilere ney üflemeyi öğretmeye çalışıyor.

Çağlar, okulda Anneler Günü ve Öğretmenler Günü gibi programlara neyinden yükselen nağmelerle renk katıyor.

"Ney, çocuklarla aramda bağ oluşmasını sağlıyor"

Cebesoy İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar (47), AA muhabirine, 20 yaşında eline aldığı ve yıllardır büyük tutkuyla üflediği enstrümanının hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Gittiği her okulda öğrencilere ney dinletileri sunarak müzikle iç içe olmalarını sağladığını anlatan Çağlar, şöyle konuştu:

"Çocuklar, ilk sınıfa girdiğimde elimde ney enstrümanını görünce önce şaşırıyor, sonra çok mutlu oluyorlar. Bir şeyler üfleyip onların da katılacağı ezgi icra ettiğimizde gözleri ışıl ışıl oluyor. Ney, çocuklarla aramda bağ oluşmasını sağlıyor."

Çağlar, müziğin öğrencilerin ders stresinden uzaklaşmalarına, yeni ilgi alanları keşfetmelerine ve kendilerine güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Çocuklara ilham vermeye çalışıyorum"

Ney tutkusunu öğrencileriyle paylaşarak sanatla tanışmalarına da katkı sunduğunu belirten Çağlar, şöyle devam etti:

"Özellikle önemli günlerde neyi bu törenlere entegre etmeye çalışıyorum. Sınıflarda küçük sürprizler yaparak neyin tanıtımı, özellikle dışarıdan baktığınızda flüt gibi hemen üflediğinizde ses çıkarmadığını çocuklar deneyip anlayınca ne kadar zor bir enstrüman olduğunu anlıyorlar. Bu da çocuklar için daha çok dikkat çekici oluyor. Bu şekilde etkinliklerle çocuklara ilham vermeye çalışıyoruz. Bizim için en büyük kazanım, mutluluk onlara benim ney üflememden ziyade ileride bundan ilham alıp bir müzik aleti çalmalarına vesile olmak."

Öğretmenler de ney dinletisinden memnun

Sınıf öğretmeni Özlem Gençer de okulda zaman zaman ney sesi yükselmesinin hem kendilerini hem de çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Okul müdürünün ney ile ilgilenmesinin öğrenciler için olumlu örnek oluşturduğunu anlatan Gençer, şunları kaydetti:

"Bazen müzik dersindeyken ve hiç haberimiz olmadan ney ile geliyor. Çocuklar da sakin bir şekilde onu dinliyorlar. Güzel bir an yaşıyoruz. Neyden sonraki dersimiz daha sakin geçiyor çünkü çocuklar müzikle rahatlamış, kaygıları azalmış oluyor. Müziğin zaten böyle bir gücünün olduğunu biliyoruz ama biz okulda bunu kullandıkça daha rahatladıklarını gözlemliyoruz."

Kaynak: AA
Ahmet ÇağlarKültür SanatEğitimGüncelAdanaMüzikSon Dakika

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