Adana'da 1 ölü, 1 yaralı kavga davasında sanığa müebbet ve 10-18 yıl hapis istendi - Son Dakika
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Adana'da 1 ölü, 1 yaralı kavga davasında sanığa müebbet ve 10-18 yıl hapis istendi

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Adana Yüreğir'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga davasında tutuklu sanığın yargılanması sürdü. Savcı kasten öldürme suçundan müebbet, diğer suçlardan 10-18 yıl hapis talep etti; mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Irak'ta yakalandıktan sonra getirildiği Adana'da 27 Mart'ta tutuklanan M.O. (23) ile müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 21 Ağustos 2024'te Özgür Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.O. ile Muharrem Bayır (23) ve H.B.A. (27) arasında kavga çıktığını belirtti.

Sanığın ruhsatsız tabancayla ateş ederek Bayır'ı öldürdüğünü, motosikletle kaçmaya çalışan H.B.A'yı da bacağından yaraladığını anlatan savcı, M.O'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.O. ise savunmasında Muharrem Bayır ve H.B.A'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, mütalaaya katılmadığını söyledi.

Tanıklar, müştekiler ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde Muharrem Bayır'ın hayatını kaybettiği, H.B.A'nın da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan M.O, Irak'ta yakalandıktan sonra getirildiği Adana'da 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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