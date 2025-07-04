Adana'da 13 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da bir evde deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 3 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 11 Temmuz 2024'te Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı bir eve düzenlenen baskında toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirilmesiyle ilgili olay günü tutuklanan C.E, M.D. ve M.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silah veya mühimmat kaçakçılığı, ticareti, taşıma veya imalatı" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eve yapılan baskın neticesinde toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildiği, sanıkların dijital materyallerinde yapılan incelemede de silah resimlerini birbirlerine gönderdiğine yer verildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde silah ve mühimmat ticareti yaptıkları anlatılan iddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.