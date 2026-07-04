Adana'da 22 firari hükümlü yakalandı

Adana'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 22 firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, adresini belirlediği 22 firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.