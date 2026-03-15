Adana'da 4 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da kaçak 4 milyon 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta 4 milyon 120 bin boş makaron bulan ekipler, sürücü B.M'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
