Adana\'da 800 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri, 800 litre kaçak etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı değerlendirilen merkez Seyhan ilçesindeki iki ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 800 litre kaçak etil alkol ile 580 aroma kiti ele geçirildi.
KOM ekipleri, ikametlerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
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