Adana\'da yıkılan Belük Apartmanı davası devam ediyor

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Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan inşaat mühendisinin 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdullah Yeldan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Yeldan, Belük Apartmanı'nı projeye uygun şekilde inşa ettiğini belirtti.

Uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade eden Yeldan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hareket ettim. Projeyi de kusursuz ve eksiksiz olarak yerine getirdim. 1998 Ceyhan depreminde bu bina hasar dahi almadı. Binanın projesi o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliğine uygundur. Suçlamaları reddediyorum. Uygun görülecek şekilde tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, enkaz alanında keşif yapılmasını, toplanacak yeni delillerle sanığın kusur durumuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliyesine, müşteki avukatlarının keşif talebinin dosyanın esasına yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine ve İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) görevli deprem konusunda uzman akademisyenlerden sanığın kusur durumuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüş, yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.