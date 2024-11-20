Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi

Adana\'da Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi

Adana'da kamu görevlilerine yönelik dezenformasyonla mücadele eğitimi başlatıldı.

20.11.2024 10:48
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Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu görevlilerine yönelik dezenformasyonla mücadele eğitimi verilmeye başlandı.

Valilik himayesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" kapsamında kamu görevlilerine Çukurova Kalkınma Ajansı'nda, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri bilgilendirmek ve toplumun genelinde farkındalık uyandırmak, medya okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla eğitim düzenlendi.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, eğitimin açılışında, eksik, yanıltıcı veya asılsız bilgilerin üretilmesini ve yayılmasını engellemek, bu konuda gençleri bilinçlendirmek ve doğru bilgiye erişim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla eğitimin düzenlendiğini söyledi.

Bilgiye çok rahat ulaşılırken o bilgilerin gerçekliğinin araştırması sorumluluğunun ortaya çıktığına dikkati çeken Küçük, şöyle konuştu:

"Benim kişisel olarak kendi kanaatim, gördüğümün yüzde 50'sine, duyduğumun yüzde 80'nine inanamaz hale geldik çünkü yanıltıcı nitelikte bilgiler ve görsellerle beraber adeta sürekli 'bombalanıyoruz'. Bir süre sonra bunları biz gerçekmiş gibi algılamaya başlıyoruz. İletişim çağında yaşadığımız bu dönemde olaylarla ilgili gerçeklerden uzaklaşılarak yapılan her türlü yayın ve haber, maalesef toplumda yıkıcı, incitici ve tamir edilemez bazı hasarlar vermektedir."

Küçük, özellikle olağanüstü dönemlerde karşılarına çıkan bu tür sakıncaların toplumu son derece olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Toplumsal algıyı yanlış yönlendiren, korkutucu, ürkütücü bazı haberlerle beraber toplumu infiale, korkuya sürükleyebilen, sindirebilen bazı haberlerin yapıldığını, insanlar arasında bazı algıların farklı şekilde sirayet ettiğini hepimiz maalesef görüyoruz ve yaşıyoruz. Dijital okuryazarlık konusunda da özellikle gençlerin çok daha iyi bir eğitim alması gerekiyor çünkü gelecekte bu tür tehlikelere maruz kalacak olan kitle özellikle gençlerimiz olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Yalınız da eğitimlerle yeni medya kullanıcılarının dijital medya okuryazarlığının arttırılması, sorgulama yeteneklerinin geliştirilmesi, dezenformasyon konusunda farkındalık oluşturması amaçlandığını belirterek, destek veren kurum yetkililerine teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de basın, sosyal medya veya farklı şekillerde ulaşılan bilginin ne derece güvenilir olduğunun sorgulanması gerektiğini anlatarak, dezenformasyonla mücadeleyi eğitim kurumlarında bir konu olarak işlediklerini bildirdi.

Toplantıya protokol üyeleri ile eğitim alacak kamu çalışanları katıldı.

Eğitimlerin 2 gün süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

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