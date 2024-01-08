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Adana'da evlerinde ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen 2 kardeşten 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da evlerinde ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen 2 kardeşten 1'i tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan bir operasyonda, evlerinde ruhsatsız 6 silah ve 1323 silah parçası bulunan 2 kardeş gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da evlerinde ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen 2 kardeşten 1\'i tutuklandı
08.01.2024 - 10:43,
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Adana'da evlerinde ruhsatsız 6 silah ve 1323 silah parçası ele geçirilen 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada, ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca ile gövde, namlu, sürgü, icra yayı ve şarjör gibi 1323 tabanca parçası ele geçirdi.

Olayla ilgili Orhan Y. ve kardeşi Bişar Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Orhan Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adana'da evlerinde ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen 2 kardeşten 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da evlerinde ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen 2 kardeşten 1'i tutuklandı - Son Dakika
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