Adana'da Giysi Kutusundan Hırsızlık

Adana'da yardım amaçlı kurulan belediyeye ait giysi toplama kutusundan kıyafet çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde belediyenin ihtiyaç sahipleri için kurduğu giysi toplama kutusundaki kıyafetlerin büyük bir bölümü 2 kişi tarafından çalındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan polis, şüpheliler H.D. ve S.D'yi kıyafet kutusundan çaldıkları 8 ayakkabı, 23 kazak, 15 pijama altı, 24 pijama üstü ve 19 ceket ile birlikte gözaltına aldı.

Zanlılar, polis merkezine götürüldü.