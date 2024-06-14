Adana'da İhsan Bayram Apartmanı davası devam ediyor

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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde bir blokunun yıkılması sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve inşaat mühendisinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, müştekiler ve tanıklar duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak beyanı alınan M.B, İhsan Bayram Apartmanı C Blok'ta 1 daire ve 2 dükkan sahibi olduğunu söyledi.

Bu dükkanları kiraya verdiğini belirten M.B, "Birisi doğal gaz işi yapıyor, diğeri berber işletiyordu. O binadaki beyaz eşya bayiliği yapan dükkanla benim bir ilgim yoktur. Bu dükkanlarımı kiraya verdiğimde dükkanların kolonlarında herhangi bir sorun yoktu. Ben İhsan Bayram'ın aynı zamanda ağabeyi olurum. Ben inşaata gidip gelmezdim. Kardeşim İhsan Bayram inşaatla ilgilenirdi. Kendisi beni bilgilendirirdi. Ben dükkanlarımı sanık Celal Gül'den devraldım. Bina bittikten sonra devir işlemleri gerçekleşti." dedi.

Diğer tanık A.E. de 1997'de Seyhan Belediyesinde imar müdürü olarak çalıştığını kaydederek, şöyle ifade verdi:

"Bu binaların yapılması için belediyeden yapı ruhsatı alınır. Biz ruhsat sonrası binayla ilgili son imzayı atarız. Belediyeye başvuruyu kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan müteahhit ile fenni mesul yapar. İmzalar tamamladıktan sonra ben son imzayı atarım. Benim kontrol etmem söz konusu değildir. Bu konuda teknik bilgim yoktur. 2003 yılına kadar bize bu inşaatla ilgili ruhsat yenileme talebi yapılmadı. Zaten ruhsatsız binaya iskan verilmez. İskan için başvuru yapılmaya gelindiğinde yapı ruhsatı ve ekindeki teknik şartname ve imar projesine uygunluğu sonucunda teknik uygulama sorumlusu yani fenni mesulden yazılı olarak imza alınır. Daha sonra iskan işlemi yapılırdı. Bu binayla ilgili bildiğim kadarıyla iskan yoktu. Bu binanın fenni mesulü 1997 yılında bize gelip gelmediğini bilmiyorum. İnşaatla ilgili devir işlemi olacaksa yeni dilekçe ve yeni fenni mesul dosyası alınırdı."

Sanıkların savunmaları

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Ferit Işık, binanın inşaatını kendisinin yapmadığını ileri sürdü.

Binanın müteahhidinin kendisi olmadığını savunan Işık, "Herhangi bir sorumluluğum yoktur. Celal Gül yaptığı inşaata iskan alamamıştır. Kendisinin şantiyesinden sorumlu bir mühendisi dahi yoktur. Fesholmuş bir şirket sebebiyle burada yargılanıyorum. Arsa sahiplerinin vekaletiyle iş yaptım. Celal Gül inşaat işini İhsan Bayram'a yaptırmıştır çünkü kendisinin bir mühendisi yoktur. Ben bu inşaatı devrettim. Benim Celal Gül'ün inşaatın devralma sürecinden sonra inşaatın nasıl yürüdüğüne dair bilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Celal Gül de aleyhindeki hususları kabul etmediğini dile getirdi. Gül, "Ferit Işık'ın beyanlarını kabul etmiyorum. Ferit Işık benim yanıma gelerek bina inşaatından 7 ay sonra 'C Blok'ta bir dairem ve bir dükkanım var' dedi. Beni tehdit etti. Bana 'Bunların parasını ya vereceksin ya da başkasına satacağım.' dedi. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, cevaplanması talebiyle yazılan müzekkerelere yanıt verilmediği gerekçesiyle Seyhan ve Çukurova belediyelerinin görevlileri hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Birbirlerini suçlamışlardı

Depremde, 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasıyla ilgili 16 Şubat 2023'te tutuklanan Işık ve Gül, savcılık ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmıştı.

Işık, 1997'de arsa sahiplerinden muvafakatname alarak inşaata başlamak üzere proje hazırladığını ancak ekonomik nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini, arsa sahiplerinin zorlaması üzerine projeyi Celal Gül'e devrettiğini ileri sürmüştü.

Gül de yıkılan blokun inşaatını 4. kat seviyesinde devraldığını iddia etmişti.

İnşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.