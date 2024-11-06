Adana'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Adana'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Adana\'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Kozan'da bilişim dolandırıcılığı yapan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, aramalarda dijital materyal ele geçirildi.

06.11.2024 13:13
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozan ilçesinde bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik bir ihbarı değerlendirip harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere 22 Ekim'de eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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