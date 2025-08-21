Adana\'da Orman Yangını Kontrolde

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
