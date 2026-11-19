Adana'da polisin, durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada, yedek lastik bölümünde 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. (42) ve H.B. (38), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili, Sarıçam ilçesinde durdurdu. Sürücü İ.T. ile yanındaki H.B.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı.

Barbara'nın, otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yedek lastik bölümüne gizlenmiş 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ile H.B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.