Adana'da prematüre çocuklar ve aileleri ÇÜ Balcalı'da sağlık personeliyle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre çocuklar ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. ÇÜ Balcalı Hastanesi'ndeki etkinlikte çocuklar sağlık personeliyle buluştu, katılımcılara pasta ve hediye verildi.
Adana'da "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla prematüre çocuklar ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde organize edilen etkinlikte çocuklar ve aileleri, sağlık personeliyle bir araya geldi.
Katılımcılara pasta ikram edilen etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlikte ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş da yer aldı.
Kaynak: AA
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