Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı

Adana\'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı

Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) tarafından Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı. Dernek üyeleri ve hayvanseverler, sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesini engellemek amacıyla tüm belediyelere 'kısırlaştırma seferberliği' çağrısında bulundu. Konuşmalardan sonra Atatürk Parkı'nda imza kampanyası düzenlendi.

21.03.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) tarafından sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ve bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesi için tüm belediyelere "kısırlaştırma seferberliği" çağrısında bulundu.

DOHAYKO Başkanı Nesrin Çıtırık, burada yaptığı konuşmasında, sahipsiz hayvan sorununun tek çözüm yolunun kısırlaştırmadan geçtiğini belirterek, "Sokaklardaki hayvanlarda üreme hızı çok yüksek, dolayısıyla kısırlaştırma yapılmadığı zaman ne imkan tanırsanız tanıyın üremeyi kontrol altına alamazsınız. Belediyeler kısırlaştırma yapmıyorlar, dolayısıyla vatandaşlar muzdarip ve şikayetçi oluyor." diye konuştu

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de kısırlaştırmanın etik ve tıbbi koşullarda yapılmasını istediklerini kaydetti.

Konuşmalardan sonra Atatürk Parkı'nda imza kampanyası başlatıldı.

Kaynak: AA

Adana, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çatak'ta çığ temizleme çalışmaları devam ediyor
    19:40 Çatak'ta çığ temizleme çalışmaları devam ediyor

    Van'ın Çatak ilçesinde kara yoluna iki ayrı noktada düşen çığların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çatak-Pervari kara yoluna düşen kar kütlelerinin kısa sürede kaldırılarak yolun ulaşıma açılması hedefleniyor.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:46 Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
18:05 Spor dünyası cenazedeydi Bir döneme damga vuran Ersen Martin’e son veda Spor dünyası cenazedeydi! Bir döneme damga vuran Ersen Martin'e son veda
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 19:45:00. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement