Adana'da, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü.
İddiaya göre, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde Kaan K. (22), arkadaşı Murat A'dan (35) motosikletini ödünç istedi.
Murat A'nın olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışmada Kaan K, tabancayla Murat A'ya 7 el ateş etti.
Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat A, yaşamını yitirdi.
Kaan K'nin çeşitli suçlardan 4 kaydı olduğu öğrenildi.
Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü - Son Dakika
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