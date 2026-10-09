El Kaide sanıkları Baykara kardeşlerin TSK saldırısı davasında yeniden yargılama sürüyor - Son Dakika
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El Kaide sanıkları Baykara kardeşlerin TSK saldırısı davasında yeniden yargılama sürüyor

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TSK'nın Suriye'deki üs ve konvoylarına saldırı düzenledikleri iddiasıyla yargılanan El Kaide üyesi Ahmet ve Yusuf Baykara'nın yeniden yargılanmasına devam edildi. Sanıklar suçlamaları reddetti; mahkeme tutukluluklarının devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenledikleri iddia edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'nın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, bazı müşteki ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Beyanı alınan müşteki T.T, TSK bünyesinde operatör olarak çalıştığını ve 2018 yılında Suriye'de görev yaptığını belirterek, "Görevimiz bittiğinde Türkiye'ye dönmek için hazırlık yapıyorduk. Yolda ilerlediğimiz sırada yanımızdan bir araç geçti. Bu araç geçtikten 5 ya da 6 dakika sonra bomba yüklü bir aracı patlattılar. Bu olayda ben yaralandım. Bir arkadaşımız da şehit düştü. Bu olayın sorumlularından şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Ahmet Baykara, savunmasında, terör örgütü El Kaide ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gitmiştim. Terörist değilim, saldırı gerçekleştirmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Yusuf Baykara da Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından 17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıkların, Suriye'de 30 Ocak 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı TSK ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapsinin istendiği birleştirme talepli iddianame de 25 Temmuz'da 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'ya 14 Ekim 2025'teki karar duruşmasında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 11 yıl 8'er ay hapis cezası verilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezada usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA
GüvenlikSavunmaGüncelSuriyeAdanaTerörTSKSon Dakika

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