Adana'da TÜBİTAK Bilim Şenliği

Adana'da Sarıçam Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan 30 proje sergilendi.

Sergi alanını gezen Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç başarılı öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan da öğrencilerin her alanda aktif projeler geliştirdiğini kaydetti.

Farklı yaş gruplarına hitap eden birçok atölyenin bulunduğu şenlikte, doğa bilimleri, teknoloji ve tasarımın yanı sıra sanat temelli etkinlikler de gerçekleştirilerek katılımcılara farklı alanlarda öğrenme deneyimi sunuldu.