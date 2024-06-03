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Adana'da üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor

ATÜ öğrencilerinin geliştirdiği İHA, otonom uçuş testini başarıyla tamamladı

ADANA - Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, bu yıl Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFES'te derece elde etmeyi hedefliyor.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kaan Teknoloji Kulübü öğrencileri, 2- 6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali için üniversitedeki uçuş için belirledikleri alanda ve teknoloji laboratuvarlarında geniş bir ekiple çalışmalarını sürdüren ekip, yarışma için belirledikleri görevleri gerçekleştirmek üzere uçuş testleri gerçekleştirdi. Uçuş testini otonom bir biçimde insan müdahalesi olmadan gerçekleştiren İHA testi başarılı bir şekilde tamamlarken, öğrenciler başarıyla sonuçlanan testleri alkışlayarak kutladı.

"Hedefimiz Adana olarak derece elde etmek"

ATÜ öğrencileri olarak 5 takım halinde TEKNOFEST'e katılacaklarını belirten Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi Görkem Kemal Ermurat, "Şu anda TEKNOFEST 2024 yarışmasına hazırlıklarımız sürüyor. Önceden tasarlamış olduğumuz 2 Dik İHA aracımız ile 2024 yarışması için hazırlamış olduğumuz görev sistemlerinin testlerini gerçekleştirerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz 3 farklı kategoride 5 takım olarak katılacağız. Bunların 2'şer tanesi 'Uluslararası İHA' ve 'Girişim', bir tanesi ise 'Savaşan İHA' kategorisinde yer alacak. Daha önceki Teknofest yarışmalarında ev sahibi şehirlerin takımları genellikle derece alamadı. Bizlerin hedefi şu anda Adana'da olan bir takım olarak bu yıl derece elde etmek" dedi.

TEKNOFEST'e davetli olarak katılması beklenen SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ı da Adana'ya beklediklerini belirten Ermurat, "Elon Musk inşallah Adana'ya gelecek. Geçen sene kendisi katılım sözü vermişti. Adana'da onu yakalayabilirsek kendi laboratuvarımıza getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz havacılık ve sanayi konusundaki gelişimini TEKNOFEST'e borçlu"

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Şiar Tunçdemir ise, "Yeni tasarımımız Dik İHA olarak adlandırılan, piste ihtiyaç duymadan kalkabilen insansız hava aracımız. Tasarımı tamamen bize ait. İçerisindeki elektronik kartları ve tüm elektronik sistemleri de bize ait. Tasarımlarını da biz yapıyoruz. Bu İHA'mız havada 80-90 metre/saniye hızla uçuş yapabiliyor. 250 metreye kadar testini yaptık. Yarışmaya ekip olarak hazırız.

TEKNOFEST ülkemiz için çok önemli bir noktada bulunuyor. Ülkemiz havacılık ve savunma sanayi konusundaki gelişimi bence TEKNOFEST'e borçlu. Bu sayede öğrenciler kendi üretimlerini sergileyecek ve birbirleri ile rekabet edebilecek duruma geliyor. Bu da diğer ülke ve diğer üniversitelere göre güzel bir rekabet sağlıyor" ifadelerini kullandı.