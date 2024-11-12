Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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ADANA'da polisin, otoyolda takip edip durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada lastiğe gizlenmiş 53 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, sorgusunda "Paraya ihtiyacım vardı" diyen şoför Mahsun B. (38), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı TIR'ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Mahsun B.'nin indirildiği TIR'da, narkotik köpeği Barbara'nın lastiklerden birine tepki vermesi üzerine lastiği jantından ayıran polis, paketlenmiş halde 53 kilo esrar ele geçirdi. Mahsun B., gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı. Uyuşturucuyu, Diyarbakır'da tanımadığım bir kişiden aldım. Para karşılığı taşıyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.