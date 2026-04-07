Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

07.04.2026 09:52
Adana'da düzenlenen operasyonda 703 bin sentetik ecza ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 703 bin 43 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, 5 Nisan'da uyuşturucu etkili hap üretimi yapılan merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, gözaltına alınan şüphelilerden A.B. (42) ve İ.S'nin (45) bir süre önce iş yerini kiraladıkları belirtildi.

Şüphelilerin ıslak mendil ve köpük tabildot ticareti yapıyormuş gibi gözükmek için iş yerinin girişine bu ürünleri yerleştirdiği bildirildi.

Öte yandan, zanlıların uyuşturucu etkili hapları üzerinde yiyecek ve içecek görselleri bulunan ve "afiyet olsun" yazılı jelatinle kapladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.B, İ.S, S.K. (50), S.S. (30), M.A. (36), R.C. (51) ve O.K. (31) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.K. (29) ve M.S. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 Nisan'da merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ve depo ile 3 araçta arama yapmıştı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 703 bin 43 sentetik ecza ile bunların üretiminde kullanılan 2 ton 259 kilogram etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül ile makineler ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Düğünde skandal Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü
6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası 6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi 1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu 3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
