Adana'da Yeşilay yeni eğitim döneminde 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
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Adana'da Yeşilay yeni eğitim döneminde 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

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Adana\'da Yeşilay yeni eğitim döneminde 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor
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Yeşilay Adana Şubesi, yeni eğitim-öğretim döneminde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürecek. Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, Adana genelinde 500 bin kişiye ulaşma hedefinde adım adım ilerlediklerini belirterek öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik farkındalık çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Yeşilay Adana Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edecek.

Yeşilay Adana Şubesi'nde, yeni dönemde yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

Toplantıda yeni eğitim-öğretim döneminde okul ve kurumlardan gelen eğitim taleplerinin karşılanması, eğitmenler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrenci ile velilere yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, yeni dönemde daha güçlü bir saha çalışması yürüteceklerini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede çocuk ve gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede en etkili yol, bağımlılık ortaya çıkmadan önce koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmaktır. Bu nedenle yeni eğitim-öğretim döneminde hiçbir çocuğumuzu geride bırakmadan her öğrencimize bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşamı anlatmak istiyoruz. Eğitmenlerimizin bilgi birikimi, gönüllülerimizin gayreti ve kurumlarımızın desteğiyle öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve toplumun farklı kesimlerine ulaşacağız. Yeni dönemde Adana genelinde 500 bin kişiye ulaşma hedefimize adım adım ilerliyoruz."

Kaynak: AA
Yunus Emre YıldırımGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yeşilay yeni eğitim döneminde 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
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