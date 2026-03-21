Adana'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Ayla Doğan Defnedildi

21.03.2026 17:11
Adana'da devrilen otobüste hayatını kaybeden Ayla Doğan'ın cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ayla Doğan'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 50 yaşındaki Doğan'ın cenazesi, memleketi Andırın ilçesine getirildi.

Doğan'ın cenazesi, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'nde kılınan namazın ardından Haştırın Mezarlığı'na defnedildi.

Doğan'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Öksüz, AK Parti İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran ile vatandaşlar katıldı.

Ankara'da kamu görevlisi olarak çalışan Doğan'ın, bayram tatili için memleketine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, dün Adana'nın Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

