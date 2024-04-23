Adana İl Milli Eğitim Müdürü, görme engelli öğrenciye makam koltuğunu devretti

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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak görme engelli Hira Yaman'a devretti.

Tevke, Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulu Öğrencisi Hira Yaman'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Tevke, makam koltuğunu temsili olarak Yaman'a devretti.

Koltuğa geçen Yaman, görme engelli öğrencilerin bulunduğu tüm okulların tespit edilmesini ve öğrencilerin okul içinde daha rahat hareket etmesini sağlayacak yürüyüş yollarının yapılmasını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de konu hakkında gerekli hazırlıkları yapmaya başlayacaklarını belirtti.???????