Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta plakaları öğrenilemeyen Ahmet Ö'nün kullandığı otomobille Selçuk K. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Selçuk K. ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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