Bakan Gürlek'ten başsavcılığa ve il emniyet müdürlüğüne özel teşekkür

14.05.2026 09:24
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük bir suç organizasyonuna ağır darbe indirildiği ifade eden Gürlek, " Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 21 ilde 200 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletin huzuruna ve ekonomiye kasteden katmanlı suç organizasyonuna ağır darbe indirildiğini vurguladı.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA VE İL EMNİYET MÜDÜRÜNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla elde edilen deliller neticesinde, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş, finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

