Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AYT sınavı başladı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AYT sınavı başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de AYT sınavı başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Adaylar erken saatlerde okullara giderek kimlik ve sınav giriş kağıtları kontrol edildikten sonra sınav salonlarına alındı. Aileler ise okul dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

09.06.2024 12:02
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Adana'da adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen AYT için erken saatlerde okullara gitti.

Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kağıtları kontrol edilen adaylar, içeriye alındı.

Aileler de okulların dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Mersin

Mersin'de öğrenciler, erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'nde adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

Yakınlarını sınıflara uğurlayan aileler de dışarıda bekledi.

Hatay

Hatay'da Antakya TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, kontrolün ardından sınav salonlarına yönlendirildi.

Adaylar, 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken okul dışındaki aileleri ve yakınları da başarıları için dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de sınava girecekleri okullara erken saatlerden itibaren gelen adaylar, kontrollerin ardından sınıflara alındı.

Çocuklarına eşlik eden aileler, sınav heyecanını okulun dışında yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AYT sınavı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AYT sınavı başladı - Son Dakika
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