Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

Adana\'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinin Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile yangına müdahale ediyor. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını belirtti.

29.07.2024 07:25
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.

Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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