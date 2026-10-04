Adana Valisi Yavuz, depremlerin ardından ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok dedi

VALİ YAVUZ: OLUMSUZLUK YOK

Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, açıklama yaptı. Adana Valisi Yavuz, depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. )