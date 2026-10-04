Adana Valisi Yavuz, depremlerin ardından ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok dedi

Adana Valisi Yavuz, depremlerin ardından ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da art arda yaşanan depremler sonrası Vali Mustafa Yavuz, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Yavuz, bölgede saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
VALİ YAVUZ: OLUMSUZLUK YOK
Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, açıklama yaptı. Adana Valisi Yavuz, depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. )
Kaynak: DHA
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