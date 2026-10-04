Adana Valisi Yavuz, depremlerin ardından ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok dedi - Son Dakika
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Adana Valisi Yavuz, depremlerin ardından ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok dedi

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Adana'da art arda yaşanan depremler sonrası Vali Mustafa Yavuz, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Yavuz, bölgede saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

VALİ YAVUZ: OLUMSUZLUK YOK

Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, açıklama yaptı. Adana Valisi Yavuz, depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. )

Kaynak: DHA
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