Adana Yüreğir'de 5 kişiyi tabancayla yaralayan sanık rastgele ateş ettiğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Yüreğir'de 5 kişiyi tabancayla yaralayan sanık rastgele ateş ettiğini öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir'de eski iş yerinde 5 kişiyi tabancayla yaralayan tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Sanık, kız kardeşi hakkında konuşulduğunu öne sürerek rastgele ateş ettiğini savundu; mahkeme tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski iş yerindeki 5 kişiyi tabancayla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ü.A, müştekiler E.G, M.C, A.Ş, A.Ç. ve B.T. ile avukatlar katıldı.

Ü.A, savunmasında, eski iş arkadaşlarının engelli kız kardeşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığını duyduğunu öne sürdü.

Bu nedenle öfkelendiğini iddia eden Ü.A, şu beyanda bulundu:

"İş yerine girdiğimde tabancayla rastgele ateş ettim çünkü çok sinirliydim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum, kimseyi hedef almadım. Daha sonra iş yerinin çatısına çıktım. Polis ekiplerinin beni teslim almaması ve bina içine girmemesi için havaya tabancayla ateş ettim. Güvenlik güçlerine zarar vermedim."

Müşteki E.G. ise sanığın kız kardeşi hakkında konuşmadığını savunarak, Ü.A'nın iş yerine girer girmez silahla ateş etmeye başladığını söyledi.

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 7 Şubat'ta eski iş yerine giden Ü.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu E.G, M.C, A.Ş, A.Ç. ve B.T. yaralanmıştı. Özel harekat ekiplerince yakalanan ve üst aramasında 2 tabanca bulunan zanlı tutuklanmıştı. Ü.A. hakkında çeşitli suçlardan 24 yıl 9 aydan 54 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeYüreğirOlaylarGüncelHakimAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Pakistan’da binlerce kişi başkente ilerliyor Tek bir talepleri var Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:38:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Yüreğir'de 5 kişiyi tabancayla yaralayan sanık rastgele ateş ettiğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei