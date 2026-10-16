Ters yönden gelip 2 genci öldüren sürücüye tahliye! Oğlunu kendisi yıkayan babadan adalet çağrısı - Son Dakika
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Ters yönden gelip 2 genci öldüren sürücüye tahliye! Oğlunu kendisi yıkayan babadan adalet çağrısı

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Adana'da motosikletli Ferdi Dağparçası (21) ve Hasan Emre Ayan'ın (22) hayatını kaybettiği kazada, ters şeritte ilerleyip çarpan ve bilirkişiye göre asli kusurlu olan 0,65 promil alkollü Şahin Karıncaoğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gassal olan İbrahim Ayan, oğlunun cenazesini kendi elleriyle yıkadığını anlatarak adalet istedi.

ADANA'da otomobiliyle ters yöne girip çarptığı motosikletteki Ferdi Dağparçası (21) ile Hasan Emre Ayan'ın (22) ölümüne neden olan ve kazada asli kusurlu çıkan alkollü sürücü Şahin Karıncaoğlu, tahliye edildi. Ayan'ın babası gassal İbrahim Ayan, "Kendi evladımı bana yıkattılar ama katili serbest kaldı. İki metre boyundaki oğlumu ben yıkadım, kefenledim, evladımı ellerimle mezara yatırdım. Adalet istiyoruz" dedi.

TERS YÖNE GİRİP MOTOSİKLETE ÇARPTI

Kaza, 2 Mayıs'ta gece saatlerinde Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ters yönde giden Şahin Karıncaoğlu'nun kullandığı 34 YAN 34 plakalı otomobil, Ferdi Dağparças yönetimindeki 01 ARJ 825 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki 01 DS 958 plakalı kamyonete çarptı. Bu sırada motosikletle kamyonet alev aldı. Kazada, Ferdi Dağparçası ile beraberindeki Hasan Emre Ayan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Karıncaoğlu'nun 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Şahin Karıncaoğlu tutuklandı.

Kazaya ilişkin davanın 3'üncü duruşması dün görüldü. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu bildirilen Karıncaoğlu, 5,5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın sonraki duruşması 15 Ocak'a ertelendi.

İKİ GENCİMİZ ÖLDÜ, KATİL ADLİYEDEN GÜLEREK ÇIKTI

Kazada ölen Dağparçası ve Ayan'ın aileleri karara itiraz etti. Aileler, olayın kaza değil, cinayet olduğunu söyledi. Ferdi Dağparçası'nın babası Ufuk Dağparçası, sürücünün gülerek adliyeden çıktığını belirterek, gözyaşı döktü. Oğlunun küçük yaşlardan itibaren çalışıp evi geçindirdiğini söyleyen anne Ceylan Dağparçası ise "Ben sadece adalet istiyorum. Bu katil 6 ay sonra serbest kaldı ve adliyeden gülerek çıktı. İnanın pişmanlık duyduğunu hissetseydim, şikayetimi geri alırdım. Kask ve ehliyet haricinde benim çocuğumun kazayla ilgili herhangi bir kusuru çıkmadı. Aksine karşı taraf bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olarak bildirildi. Ferdi yıllarca bizim için çalıştı. Babası rahatsız, çalışamıyor. Oğlumun tek hayali küçük kardeşlerini okutup meslek sahibi etmekti. Hep ağır işlerde çalışmıştı, kaza günü güvenlik görevlisi olarak işe başlamıştı. Biz adaletin sağlanmadığına inanıyoruz" diye konuştu.

OĞLUMU 1 AY SONRA ASKERE GÖNDERECEKTİM

Kazadan 6 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Hasan Emre Ayan'ın babası gassal İbrahim Ayan da oğlunun cenazesini kendi elleriyle yıkadığını söyleyerek dakikalarca gözyaşı döktü. Adaletin yerini bulmasını istediklerini vurgulayan İbrahim Ayan, "Ben oğlumu 1 ay sonrası askere gönderecektim. Birliği de belli olmuştu. Ancak alkol alıp kendini kaybetmiş, 150 kilometre hızla şerit ihlali yaparak bizim günahsız çocuklarımızı katletti. Bilirkişi raporları mevcut. Trafik kazasında 6 ay tutuklu yargılanabileceğini söylediler ama ortada bir kaza yok, ortada bir cinayet var. Benim oğlum güvenlik görevlisiydi. Diğer gencimiz Ferdi ile ayrılmaz bir ikiliydi. Ben gassalım. Cenaze yıkama işleri yapıyor, cenazeleri kaldırıyor, Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kendi evladımı bana yıkattılar ama katili serbest kaldı. Bana bu acıyı yaşattılar. İki metre boyundaki oğlumu ben yıkadım, kefenledim, evladımı ellerimle mezara yatırdım. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Sadece hak, hukuk, adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
GüncelAdanaKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • saimgolen9 saimgolen9:
    yeni türk adaleti 0 0 Yanıtla
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