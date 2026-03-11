Adı Kadın Öykü Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Adı Kadın Öykü Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

11.03.2026 16:17
Selin Altunkaynak Vodina, 'Delibaş Avrat Ağacı' ile birinci oldu, diğer ödüller sahiplerini buldu.

(ANKARA) - Adı Kadın Platformu tarafından düzenlenen "Adı Kadın Öykü Yarışması"nın ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. "Delibaş Avrat Ağacı" adlı öyküsüyle Fransa'dan yarışmaya katılan Selin Altunkaynak Vodina birinci oldu.

Adı Kadın Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Adı Kadın Öykü Yarışması"nın ödül töreni, Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi.

En fazla öykü başvurusu Diyarbakır, Muğla, Bursa, Mersin, Hatay ve Batman illerinden yapılırken, yarışmaya toplam 17 farklı ülkeden de katılım sağlandığı belirtildi.

"Delibaş Avrat Ağacı" adlı öyküsüyle Fransa'dan yarışmaya katılan Selin Altunkaynak Vodina, birinci oldu."

Yarışmada ikincilik ödülü "Leyla(k)" adlı öyküsüyle Pınar Gözpınar'a verilirken, üçüncülük ödülü ise "Gördüğüm Lüzüm Üzerine" adlı öyküsüyle Hava Kantar Yıldırım'a değer görüldü.

Eda Uysal ise "Pembe Oda" adlı öyküsüyle mansiyon ödülünü kazandı.

Ödül töreni, "2. Adı Kadın Öykü Seçkisi" lansman gösterimi ile son buldu.

Kaynak: ANKA

