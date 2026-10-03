Adıgüzel, Ataşehir\'de 13 kişinin gözaltına alınmasına \'milli irade hırsızlığıdır\' dedi

(İSTANBUL) - Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin "Bu operasyonun zamanlaması manidar, maksadı ise çok açıktır. Siyasi iktidar siyasallaştırdığı yargı ile milletin yetki vermediği belediyelere çökmektedir. Bunun adı milli irade hırsızlığıdır" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adıgüzel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sabah Ataşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Güneş'in, meclis üyelerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın da gözaltına alındığını öğrendim.

Murat Güneş, görevden uzaklaştırılmamın ardından Ataşehir Belediye Meclisimizde yapılan demokratik seçimle 22 oy alarak Ataşehir halkının iradesini temsil etmek adına Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

6 belediye meclis üyemizin AK Parti'ye geçmesi, gelen 'istifa et' baskılarına rağmen Murat Başkan'ın 'görevimizin başındayız' açıklaması yapması karşısında bu operasyonun zamanlaması manidar, maksadı ise çok açıktır. Siyasi iktidar siyasallaştırdığı yargı ile milletin yetki vermediği belediyelere çökmektedir. Bunun adı milli irade hırsızlığıdır.

Bizim talebimiz son derece açıktır: Hukuk herkes için işletilmeli, süreç bütün yönleriyle şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır.

31 Mart 2024'te Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu irade bellidir. Belediye başkanını da belediye meclisini de Ataşehir halkı hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde seçmiş, 5 yıllığına görev vermiştir. Bu iradeye sahip çıkmak, yalnızca bizim değil demokrasiye inanan herkesin ortak sorumluluğudur.

'ATAŞEHİR'İN GELECEĞİNE ATAŞEHİR HALKI KARAR VERİR'

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Ataşehir'in geleceğine kapalı kapılar ardında, karanlık hesaplar yapan bir avuç kendini bilmez değil, Ataşehir halkı karar verir. Meclis üyesi transferleri, tehditler, baskılar, gözaltılar ile Ataşehir Belediyesi'ni ele geçireceğini sananlara Ataşehir halkı en doğru cevabı günü geldiğinde verecektir.

Biz makamların değil, milletin iradesinin emanetçisiyiz. Ben Silivri'de de olsam, yol arkadaşlarımız gözaltında da olsa; Ataşehir'e hizmet etme sorumluluğumuzdan, millet iradesinin kutsallığına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Gözaltına alınan arkadaşlarımıza ve ailelerine dayanışma duygularımı iletiyor, evlatlarının gözlerinden öpüyorum.

Ataşehir'de son sözü; kişisel ikbal pazarlıkları için millet iradesine ihanet edenler değil, yine Ataşehir halkı söyleyecektir."