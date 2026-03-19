Adilcevaz'da Bayram Öncesi Temizlik

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, bayram öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar ile park, bahçe ve ortak kullanım alanları temizlendi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ekiplerin bayram öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Akbaba, "Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede bayramlarını geçirebilmeleri için sahadayız. Temizlik sadece belediyemizin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.