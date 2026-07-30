Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hısnı Mansur Caddesi'ndeki Akıllı Kavşak ile Merinos Taziye Evi çevresinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hısnı Mansur Caddesi'ndeki Akıllı Kavşak ile Merinos Taziye Evi çevresinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yol standartlarını yükseltmek ve daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için yoğun mesai yürütüyor. Deprem sürecinde ağır tonajlı araçlar ve iş makinelerinin kullanımı sonucu yıpranan yollar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle aşama aşama yenileniyor.

Çalışmalar kapsamında Hısnı Mansur Caddesi Akıllı Kavşak ve Merinos Taziye Evi çevresinde freze makineleriyle eskiyen ve hasar gören asfalt sökülerek zemin yeni serime hazır hale getiriliyor.

Başkan Tutdere, devam eden asfalt hazırlıklarını yerinde inceleyerek saha çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışmaların son durumuna ilişkin detaylı bilgi alan Tutdere, kentin ulaşım altyapısını modernleştirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

"DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN SAHADAYIZ"

Çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür eden Tutdere, "Fen İşleri ekiplerimiz, şehrimizin dört bir yanında yollarımızın standardını yükseltmek, ulaşımı daha güvenli hale getirmek ve depremin izlerini silmek, deprem sürecinde ağır tonajlı araçlar ve iş makinelerinin neden olduğu yol deformasyonlarını ortadan kaldırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her bir çalışma arkadaşımızın alın teri, Adıyaman'ın geleceğinde önemli bir iz bırakıyor. Hep birlikte sahadayız, halkımız için çalışıyor ve kentimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, kentte devam eden yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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