Adıyaman Belediyesi'nden Sanat ve Kültür Vurgusu: Kitap Günleri Başladı

Güncel

\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri etkinliğinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Biz şuna inanıyoruz; acılar ve yaralar, kültür, sanat ve müzikle hafifler. Kalplerimizin ve ruhlarımızın tedavisi sanattır, kültürdür. Belediye olarak buna inanıyoruz ve bu doğrultuda açık hava sineması, konserler gibi bir dizi etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Adıyaman Belediyesi, Kitap Günleri etkinliği düzenledi. Etkinliğin açılışına Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra, dayanışma konseri verecek Erdal Erzincan ve aynı gün İtalyan ressamlar sergisinin açılışını yapan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatın ve kültürün toplum için iyileştirici bir güç olduğunu vurguladı. Özellikle Adıyaman gibi deprem illeri için kültür ve sanat faalietlerinin öneminin altını çizen Başkan Tutdere, "Biz şuna inanıyoruz; acılar ve yaralar, kültür, sanat ve müzikle hafifler. Kalplerimizin ve ruhlarımızın tedavisi sanattır, kültürdür. Belediye olarak buna inanıyoruz ve bu doğrultuda açık hava sineması, konserler gibi bir dizi etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

"Her görüşten insan Adıyaman halkıyla dayanışma içerisinde"

Kentin 6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir dayanışmaya ev sahipliği yaptığını da belirten Tutdere, "Sanatçısından edebiyatçısına, hayırseverine kadar her kesimden, her görüşten insan Adıyaman halkıyla dayanışma içerisinde. Onlar bizim yanımızda oldukça yaralarımızı hızla sarıyoruz ve geleceğe daha umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdal Erzincan ise şehirde bir bağlama kampı düzenlemek istediğini müjdeleyerek, "Burada gençlere yönelik bir bağlama kampı yapmak istiyorum. Tarihini belirleyip uygun bir dönemde bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyorum" dedi.

Hikmet Eraslan da açılışta katılımcıları Kürtçe "Hepinizin başımızın üstünde yeri var" diyerek selamladı.

Kitap Günleri etkinliği, 27 Ekim'e kadar devam edecek.