Adıyaman Belediyesi'nin Filosuna Kazandırılan Araçlar Hizmet Vermeye Başladı

20.04.2026 13:05  Güncelleme: 14:16
Adıyaman Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayan yeni araçlar, Cezaevi ve Bahçecik-TOKİ hattında vatandaşlara daha hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

Daha önce 20 adet sıfır otobüsü kent içi ulaşıma kazandıran Adıyaman Belediyesi, şimdi de altı yeni mikrobüsle araç filosunu daha da güçlendirdi. Yeni araçlar, özellikle ulaşım talebinin yoğun olduğu Cezaevi ve Bahçecik-TOKİ hattında seferlerine başladı.

Modern donanımı ve yolcu konforuna uygun yapısıyla dikkati çeken araçlar sayesinde bölgede yaşanan ulaşım yoğunluğunun azaltılması, seferlerin daha düzenli hale getirilmesi ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni araçların kente hayırlı olmasını dileyerek ulaşım hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Tutdere açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, ulaşım alanında da yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin evlerine, işlerine ve günlük yaşam alanlarına daha güvenli, daha konforlu şekilde ulaşabilmesi için filomuzu güçlendiriyoruz. Daha önce 20 adet sıfır otobüsü halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün de belediyemizin öz kaynaklarıyla temin ettiğimiz altı yeni aracımızı ulaşım filomuza kazandırdık. Bütün zorluklara, depremin yarattığı ağır koşullara rağmen Adıyaman Belediyesi halkı için çalışıyor, hizmet üretmeye devam ediyor."

Tutdere, Adıyaman'ın her alanda daha güçlü hizmetlerle buluşması için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yeni araçlarımızın hemşehrilerimize, şehrimizin çocuklarına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizler durmadan çalışacağız; dayanışma içerisinde şehrimizi, insanlarımızı ve halkımızı hem ulaşımda hem de belediyecilik hizmetlerinde hak ettiği yere mutlaka taşıyacağız. Sizlerden aldığımız destekle yorulmadan, ara vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz."

Kaynak: ANKA

