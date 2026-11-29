Adıyaman Çelikhan'da kış lastiği denetiminde takmayan sürücülere ceza uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde yol ve asayiş uygulaması yaptı. Kış lastiği denetiminde lastik takmayan sürücüler uyarılırken, takmayanlara uygulamalı ceza kesileceği belirtildi.
ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.
Zorunlu kış lastiği denetiminde, kış lastiği takmayan araç sürücüleri uyarıldı.
Ayrıca kış lastiği takmayan araç sürücülere uygulamalı ceza kesileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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