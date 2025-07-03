Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanması kapsamında faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen M.A. ve A.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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