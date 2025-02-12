Adıyaman'da Kar Yağışı 298 Yolu Kapadı

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Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 298 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle merkezde 24, Besni'de 19, Çelikhan'da 20, Gerger'de 29, Gölbaşı'nda 4, Kahta'da 4, Sincik'te 17, Tut ilçesinde 5, köy ile ilçelere bağlı 176 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yolları açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Kahta ilçesinde kar nedeniyle bazı okullar bugün tatil edildi.