Adıyaman'da Orman Yangını - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını

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Adıyaman'daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, alevler yerleşim alanlarına sıçradı.

Adıyaman'da otluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve diğer ilgili kurumlara bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgesine yakın konumdaki katı atık depolama tesisi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Çevre illerden gelen ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Orman Yangını - Son Dakika

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