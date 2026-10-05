Adıyaman\'da yıkım sırasında iş yerine moloz düştü, maddi hasar oluştu

Adıyaman'da yıkım sırasında iş yerine moloz düştü, maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Hoca Ömer Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında kopan molozlar iş yerinin üzerine düştü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
ADIYAMAN'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında düşen molozlar, bir iş yerinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.
Olay sabah saatlerinde, Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkım çalışması sırasında kopan molozlar, iş yerinin üzerine düştü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olayın ardından Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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