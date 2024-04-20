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AFAD, Antalya'da oluşturulan temsili enkaz alanında gönüllü arama kurtarma ekibi yetiştiriyor

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" projesi için sıraya gridiler

AEDAŞ'dan 35 personel eğitim aldı, hedef 60 personel

Teknik yardımlarla enkaza nasıl giriş yapıldığını öğreniyor, deprem psikolojine alışıyorlar

ANTALYA - Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde AFAD tarafından oluşturulan temsili enkaz alanında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline yönelik afetlerde kurtarma, arama ve tarama eğitimleri başlatıldı. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, AFAD tarafından başlatılan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" projesi kapsamında AEDAŞ çalışanlarının da 100 bin arama kurtarma personeli içinde yer alması için harekete geçtiklerini söyledi.

Antalya AFAD İl Müdürlüğü tarafından AEDAŞ personeline, Döşemealtı ilçesinde oluşturulan temsili enkaz alanında, deprem öncesi alınacak önlemler, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ve güvenli bir şekilde tahliyelerin nasıl olması gerektiği konusunda eğitim veriliyor. AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle yaşanan afetlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu kapsamda AFAD'ın hayata geçirdiği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" projesine destek olmak amacıyla, AEDAŞ personellerine eğitim aldırdıklarını açıkladı.

İlkay Baydar, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, jeolojik yapısı gereği deprem riski taşıyan bir coğrafyada bulunuyor. Aktif fay hatları ne yazık ki bizi deprem gerçeği ile karşı karşıya bırakıyor. Son olarak geçen yıl 6 Şubat'ta peş peşe yaşadığımız iki büyük deprem, binlerce canımızı bizden aldı, hepimizi derinden sarstı. 11 ilimizi etkileyen ve büyük can kaybına neden olan bu felaketin acısını unutmak mümkün değil. Deprem gerçeği bize bir kez daha hazırlıklı olmamın, organizasyonun, doğru iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Böyle dönemlerde afet yönetimi, arama-kurtarma çalışmalarının organizasyonu, depremin ardından ilk dakikadan sonra yapılacakların bilinmesinin büyük önem taşıdığı bir gerçek."

35 kişiye depremde arama kurtarma eğitimi verildi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde de bölgede bulunduklarını hatırlatan AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, AFAD'ın dahil oldukları projesinde personellerine verilen eğitimleri aktardı. Baydar, "6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında, AEDAŞ olarak ekiplerimiz, jeneratörlerimiz ve bölgenin ihtiyaç duyduğu araçlar ile hızlıca afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Bir yandan bölgenin yeniden enerjilendirilmesine katkı sunarken, diğer yandan da arkadaşlarımız arama-kurtarma çalışmalarında aktif bir şekilde yer aldı. Tam bir seferberlik anlayışı ile elimizden geleni yapmaya çalıştık.Yüzyılın felaketi, depreme hazırlıklı olmak gerektiğini, arama-kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli ve ihmal edilemez olduğunu, çok acı bir şekilde bir kez daha gösterdi. Bildiğiniz gibi AFAD tarafından başlatılan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" Projesi bulunuyor. Biz de çok değerli bir çalışma olan projeye dahil olduk. AFAD tarafından, gönüllülerden oluşan ekibimize verilen arama-kurtarma eğitimleri verilmeye başlandı. Şu ana kadar çalışanlarımızdan 35 kişiye depremde arama kurtarma eğitimi verildi. Hedefimiz bu sayıyı 60'a çıkarmak. Eğitim alan gruplar içinden 27 kişilik hafif seviye arama kurtarma akredite ekibi oluşturulmasını planlıyoruz. Bu çalışmamız ile AEDAŞ olarak biz de Türkiye genelinde yürütülen 100 bin arama kurtarma personeli içinde yer alacağız" dedi.

Personeller, afet sahasında çalışma fırsatı yakalayacak

AFAD eğitmeni Hamdi Can Günlü ise personele verilen eğitim hakkında detaylı bilgi verdi. Günlü, şöyle konuştu: "Asrın felaketi olarak bildirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerimizden sonra, AFAD organizasyonunda arama kurtarma eğitimleri vermeye başladık. Teorik ve uygulamalı olarak verilen bu eğitimlere, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları dahil olabiliyor. Bu eğitimleri alan kursiyerlerimiz, personel sayısı ve teknik malzemesine göre birer arama kurtarma ekibi haline geliyor ve sahada çalışmaya sertifikalandırılmış oluyor. Şu an buradaki süreçte sahaya giriş tekniklerinden, teknik malzeme kullanımına kadar, deprem alanında gördüğümüz karşılaştığımız süreçler, birebir uygulamalı olarak gerçekleşiyor. Burada kursiyerlerimiz, teknik yardımlarla enkaza nasıl giriş yapıldığını öğreniyor, hem deprem psikolojisi hakkında bilgiler alıyor. Bu eğitimi tamamlayan kursiyerlerimiz, AFAD'ın görev vermesi doğrultusunda tekrardan büyük afetlerde çalışma fırsatı yakalayacaklar. Eğitimler, 6 gün 08.00-17.00 saatleri arasında uygulamalı ve teorik olarak gerçekleşiyor."

AEDAŞ Evrak Kayıt Uzmanı Güldane Süngü ise sahada aldıkları eğitimden memnuniyetini dile getirdi. Süngü, "Kuruluşumuzla AFAD'ın bir projede yer almasından dolayı öncelikle çok mutluyum. Geçmiş dönemde bir afet yaşadık ve bu afet için çok üzgünüz. Burada aldığımız eğitimle olası bir afet durumunda en önde gitmek isterim. Herhangi bir afet durumunda yapılabilecek kaçış planı, uygulayabileceğimiz yöntemler, hangi durumda hangi ekipmanları kullanmamız gerekiyor, bunlarla ilgili bilinçlendiriliyoruz. Uygulamalarımız oluyor, tatbikatlar yapıyoruz, her bir ekipmanı ayrı ayrı kullanıyoruz" diye konuştu.