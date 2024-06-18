AFAD Ekipleri Kayalıklarda Mahsur Kalan Kurbanlık Keçiyi Kurtardı - Son Dakika
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AFAD Ekipleri Kayalıklarda Mahsur Kalan Kurbanlık Keçiyi Kurtardı

Hakkari'de bir vatandaşın kurbanlık keçisi arife günü kaçarak kayalıklarda mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, keçiyi 200 metre yükseklikteki kayalık bölgeden kurtararak sahibine teslim etti. Keçi sahibi, AFAD ekibine teşekkür etti.

18.06.2024 14:20
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Kayalıklarda mahsur kalan kurbanlık keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'de kaçarak kayalıklarda mahsur kalan kurbanlık keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sümbül Mahallesi'nde bir vatandaşın kurbanlık keçisinin arife günü bağlı olduğu yerden kaçarak Seyir Terası yakınlarındaki uçurum kayalıklarına gittiği ve burada mahsur kaldığı bilgisi üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Kurbanlık keçi, mahsur kaldığı 200 metre yükseklikteki kayalık bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Keçi sahibi, kurtarma ekibinin özverili çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek AFAD ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AFAD Ekipleri Kayalıklarda Mahsur Kalan Kurbanlık Keçiyi Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD Ekipleri Kayalıklarda Mahsur Kalan Kurbanlık Keçiyi Kurtardı - Son Dakika
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