CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda; bütçe gerçekleştirmelerinde rekorun Milli Saraylar İdari Başkanlığı'nda olduğunu belirterek, "Başlangıç ödeneğine göre en az gerçekleşmenin olduğu idare ise AFAD. Şimdi düşünün büyük bir deprem olmuş. On binlerce yurttaşımızı bu depremde kaybetmişiz. 100 milyar doların üzerinde bir maddi kayıp var. Bu sebeple 1 trilyon liralık bir ek bütçe çıkartılmış ve bu bütçenin aslan payı depremin yaralarını sarması için AFAD'a ayrılmış ancak yıl sonu gelmiş olmasına rağmen bütçe gerçekleşmesi yüzde 32'de kalmış. Yani AFAD'ın kullanabileceği 445 milyar dolarlık bir ödenek bulunmakta" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerinde konuştu. Bakıroğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Mili Saraylar TBMM'den alınmış saraya bağlanmıştı. Bu durumu CHP sıralarındaki arkadaşlarımız zaman içerisinde oldukça eleştirmişlerdi. Ancak şimdi düşünüyordum eleştirilerimizde oldukça haksızmışız. Düşünsenize Cumhurbaşkanı'nın 1150 küsur odalı bir sarayda oturduğu bir ülkede Milli Saraylar'ın oraya bağlanmasından da doğal bir şey olamaz, layığı buydu, bu yapıldı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 2022 yılı kesin hesabına baktığımızda başlangıç ödeneğinin 277 milyon lira olduğunu ancak yıl sonunda gerçeklenen harcamaların 1 milyar 357 milyon lira olduğunu görmekteyiz. Benzer durum 2023 bütçesinde de olmuş. 670 milyon lira olan başlangıüç ödeneği olan başkanlığın harcaması kasım ayında 2 milyar 133 milyon lirayı bulmuş. Yani bütçe gerçekleşme oranı yüzde 318, rekor milli saraylarda. Başlangıç ödeneğine göre en az gerçekleşmenin olduğu idare ise AFAD. AFAD'ın 8 milyar lira olan başlangıç ödeneği yaşanılan deprem sonrası ek bütçe ile 490 milyar liraya, ek ödeneklerle birlikte 661 milyar liraya çıkartılmış ancak kasım ayı itibarıyla AFAD'ın toplam harcaması sadece 216 milyar lira. Şimdi düşünün büyük bir deprem olmuş. On binlerce yurttaşımızı bu depremde kaybetmişiz. 100 milyar doların üzerinde bir maddi kayıp var.

"AFAD'IN KULLANABİLECEĞİ 445 MİLYAR DOLARLIK ÖDENMEK BULUNMAKTA"

Bu sebeple 1 trilyon liralık bir ek bütçe çıkartılmış ve bu bütçenin aslan payı depremin yaralarını sarması için AFAD'a ayrılmış ancak yıl sonu gelmiş olmasına rağmen bütçe gerçekleşmesi yüzde 32'de kalmış. Yani AFAD'ın kullanabileceği 445 milyar dolarlık bir ödenek bulunmakta.

"SİZİ GİDİ FAİZCİLER"

Biz bu bütçeye 'faiz bütçesi' dediğimiz zaman iktidar sıralarından homurdanmalar oluyor. Bize kızıyorlar. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bütçenin lehine söz alıp da yapmış olduğu konuşmada bu bütçenin faiz bütçesi olduğunu örneklerle anlatmıştı. Tuhaf bir şekilde AKP sıraları da bunu alkışlamıştı. Sayın genel başkanın bir tek rahmetli babası gibi AKP sıralarına dönerek 'sizi gidi faizciler sizi' demediği kalmıştı. Hadi onu da ben söyleyeyim sizi gidi faizciler sizi