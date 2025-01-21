AFAD’ın Yılın Kareleri Oylamasına Katılımı

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Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekipleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğraflarını seçen ekiptekiler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" başlıklı karesine oy verdi.

Ekipler, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerini seçti.