AFAD Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görevde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, 9 ildeki orman yangınlarıyla mücadele için 3.514 personel, 23 uçak ve 54 helikopterle çalışıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiğini aktarıldı.

An itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Acil Durum, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 00:26:07. #.0.2#
SON DAKİKA: AFAD Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.