AFAD ve AA Personeline Arama Kurtarma Eğitimi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde olası afet ve acil durumlarda müdahale için düzenlenen arama ve kurtarma eğitimi tamamlandı.

Eğitime katılan 28 AA personeli, afet durumlarında etkin müdahale için teorik ve pratik becerilerini geliştirdi.

Arama kurtarma teknikleri, enkaza müdahale ve kriz yönetimi gibi konuları kapsayan eğitimlerle, eğitime katılanlara gerçekçi senaryolar altında uygulamalı deneyim kazandırıldı.

Eğitime katılan AA personelinden Ömer Yurduseven, arama kurtarma konusunda birçok yeni bilgi edindiklerini belirterek, eğitimin oldukça faydalı geçtiğini vurguladı.

Yurduseven, "Teorik bir eğitimle başlıyoruz. Uygulamaya geçtiğiniz zaman ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Resmen bir deprem bölgesindeymiş gibi güzel bir eğitim veriyorlar." dedi.

Betül Abalı da AFAD tarafından oluşturulan "enkaz" sahalarında, gerçekçi senaryolarla uygulamalı dersler aldıklarını belirtti.

Dar alanlardaki arama kurtarma çalışmalarına değinen Abalı, "Ne kadar dar bir alan olursa olsun, can kurtarma çabasıyla oraya girip, bize öğretilen tekniklerle bir depremzedeyi çıkartmayı denedik." diye konuştu.

Muhammet Simek ise eğitim sayesinde, arama kurtarma çalışmalarının ne kadar kritik ve zorlu olduğunu anladıklarını dile getirdi.

Simek, şunları kaydetti:

"Eğitimin ilk gününde teorik eğitimlere tabi tutulduk. Daha sonra sahada 6 gün uygulamalı eğitimler aldık. Bu eğitimler neticesinde, arama kurtarma faaliyetleri, enkaz altında nasıl çalışmamız gerektiği, kazazedelere nasıl ulaşabileceğimiz gibi çok önemli eğitimlere tabi tutulduk."

Eğitimin sonunda yazılı ve uygulamalı sınavlara katıldıklarını belirten Simek, AFAD'ın sahip olduğu gelişmiş cihazlar ve eğitmenlerin profesyonelliğine dikkati çekerek, tüm ekibe teşekkür etti.