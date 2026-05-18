Afetlere Hazırlık Programı Datça\'da

Datça Kaymakamı Murat Atıcı'nın katılımıyla "Afetlere Hazırlık" konulu bilgilendirme programı yapıldı.
Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, Datça ve çevresinin jeolojik yapısı, tektonik özellikleri, deprem riski gibi konular ele alındı.
Ayrıca afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Etkinlikte, afet bilincinin artırılması ve toplumun hazırlıklı olmasının önemine dikkati çekildi.
